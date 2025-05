Una cena in rosa Kermesse del gusto con 32 ristoranti in centro storico

Scopri l'incanto di "Una cena in rosa", una kermesse del gusto che coinvolge 32 ristoranti del centro storico di Pisa. Questo evento delizioso sarà l'antipasto perfetto per la tappa pisana del Giro d'Italia, organizzato da Pisamo in sinergia con Confcommercio e ConfRistoranti, con il patrocinio del Comune di Pisa. Non perdere questa esperienza culinaria unica!

Una cena in rosa sarà "l’antipasto" della tappa pisana del Giro d’Italia. Sono 32 i ristoranti aderenti alla grande kermesse del gusto organizzata da Pisamo in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, i ristoratori di ConfRistoranti e con il patrocinio del Comune di Pisa e il contributo del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa e dell’azienda Badia di Morrona. Questo venerdì, a partire dalle 19, una spettacolare scenografia a tema rosa sarà allestita in via Santa Maria, proprio dove il 20 maggio i ciclisti sfrecceranno prima dell’attesissimo arrivo di tappa in Piazza Duomo. Protagoniste le attività di ristorazione all’ombra della Torre che addobberanno i locali con il colore simbolo del Giro, oltre a proporre speciali menù in rosa con piatti e proposte a tema e la possibilità di cenare direttamente sulla strada dove sarà allestita una tavolata in rosa. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una cena in rosa. Kermesse del gusto con 32 ristoranti in centro storico

