Un video ironico della consigliera Natale Pd di Montesilvano sul cartellone estivo | Basta riempire le tasche dei cittadini con le canzoni VIDEO

La consigliera comunale Manuela Natale del PD di Montesilvano lancia un video ironico e sarcastico in risposta al nuovo cartellone estivo degli eventi musicali. Con umorismo, mette in luce come queste iniziative potrebbero essere solo un modo per "riempire le tasche" dei cittadini, sollevando interrogativi sulle reali esigenze della comunità.

Arriva una replica con un video ironico e sarcastico da parte della consigliere comunale Manuela Natale, del Pd, all'amministrazione di Montesilvano che nei giorni scorsi aveva presentato il ricco calendario di appuntamenti musicali per la prossima estate. La consigliera ha evidenziato come. 🔗Leggi su Ilpescara.it ¬© Ilpescara.it - Un video ironico della consigliera Natale (Pd) di Montesilvano sul cartellone estivo: "Basta riempire le tasche dei cittadini con le canzoni"[VIDEO]

