Un uomo gambizzato nella notte ricoverato al Goretti

Un uomo è stato gambizzato nella notte a Fondi e attualmente è ricoverato presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Colpito da un'arma da fuoco, l'uomo presenta ferite a una gamba. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

