Un torneo solidale di pallavolo per la neuropsichiatria infantile del Maggiore

...è un'importante occasione di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere i progetti a favore dei giovani pazienti. La manifestazione promuove lo sport come strumento di inclusione e solidarietà, coinvolgendo la comunità in un evento che unisce passione, divertimento e impegno sociale. Unisciti a noi per fare la differenza!

Il servizio di Neuropsichiatria Infantile del Maggiore organizza il 24 maggio "La rete che unisce: torneo solidale di pallavolo". Il torneo di pallavolo, che vedrà coinvolte otto squadre provenienti dalle varie istituzioni, si svolgerà per tutta la giornata al PalaVerdi di via Sartorio 4 ed.

