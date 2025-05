Un torneo solidale di pallavolo per la neuropsichiatria infantile del Maggiore

Il 24 maggio, il servizio di Neuropsichiatria Infantile del Maggiore presenta “La rete che unisce: torneo solidale di pallavolo”. L'evento, ospitato al PalaVerdi, coinvolgerà otto squadre di diverse istituzioni, unendo sport e solidarietà per sostenere i bambini e le famiglie in difficoltà. Un'occasione per divertirsi e fare del bene!

Il servizio di Neuropsichiatria Infantile del Maggiore organizza il 24 maggio "La rete che unisce: torneo solidale di pallavolo". Il torneo di pallavolo, che vedrà coinvolte otto squadre provenienti dalle varie istituzioni, si svolgerà per tutta la giornata al PalaVerdi di via Sartorio 4 ed.

