Un torneo di calcio a 5 incontri e una mostra | in città torna la ' University Cup'

A Ferrara torna la 'University Cup', un evento che unisce sport e cultura. Organizzato da studenti universitari in collaborazione con Uniservice, Student Office Ferrara e la Fondazione Zanotti, il torneo di calcio a 5 si affianca a una mostra, creando un'occasione unica per celebrare il talento e la creatività della comunità studentesca.

A Ferrara arriva la 'University Cup'. L'evento - organizzato da un gruppo di ragazzi dell'università di Ferrara in collaborazione con le associazioni Uniservice e Student office Ferrara e con la Fondazione Zanotti – sarà composto da due proposte. Una parte è di carattere sportivo attraverso un.

