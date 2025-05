un successo gli screening gratuiti della misericordia

La nona giornata della salute, organizzata dalla Misericordia di Montecarlo presso il Polo operativo di località Fornace, ha riscosso un grande successo. Questo evento ha offerto screening gratuiti, fungendo da preziosa opportunità di prevenzione e sensibilizzazione per la comunità locale, con una partecipazione attiva e l’entusiasmo dei presenti.

Una manifestazione proficua. Successo per la nona giornata della salute, a cura della Misericordia di Montecarlo al Polo operativo di località Fornace, sede dell’Arcicofraternita. L’iniziativa ha rappresentato un momento di prevenzione e sensibilizzazione per il territorio. I presenti hanno usufruito gratuitamente di numerosi servizi sanitari e di benessere. Tra le prestazioni offerte, figurano la misurazione della pressione arteriosa, la verifica della saturazione di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e l’elettrocardiogramma, con la possibilità di ricevere una consulenza cardiologica di base, screening audiometrici, visite otorinolaringoiatriche, podologiche, nutrizionali (con i consigli di biologi e nutrizionisti), logopediche, psicologiche (a cura dello sportello di ascolto), ma anche diabetologiche (una delle malattie maggiormente in espansione negli ultimi tempi). 🔗Leggi su Lanazione.it