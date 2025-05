un rapinatore di mezza tacca che fa miracoli la favola è stata girata lungo il litorale casertano da un attore bravissimo di molto cinema e moltissima tv in sala dal 15 maggio

Nero, un rapinatore di mezza tacca con un talento sorprendente, vive in un villaggio trascurato lungo il litorale casertano. Affiancato dalla sorella Imma, la cui condizione lo spinge a prendersi cura di lei, la sua vita è un mix di sfide e miracoli quotidiani. Questo affascinante film, girato da un attore di fama, arriva in sala il 15 maggio.

L o chiamano Nero, ma curiosamente Paride è l'unico bianco del villaggio in cui vive, un agglomerato di villette che hanno visto tempi migliori lungo il litorale casertano, tra Castel Volturno e Mondragone. Nero vive con la sorella Imma, affetta da grave ritardo cognitivo, e si barcamena come può, con piccole rapine, per conto di un azzimato boss locale. "Fuori" di Mario Martone, il trailer dell'unico film italiano in concorso a Cannes 2025 X Ed è proprio durante uno di questi colpi che qualcosa va storto: parte un colpo e un uomo, il benzinaio della stazione di servizio, muore. O almeno così sembra.E lo crede anche Nero che, disperato, con le mani grondanti del sangue della vittima si dà alla fuga. Ma, rivelano i giornali l'indomani, il benzinaio sta benissimo. La ferita sul suo corpo è sparita e se in un primo tempo si pensa che il miracolo sia opera della Madonna (una statua della Vergine si trovava su una mensola poco distante), è subito chiaro che è stata l'imposizione delle mani di Nero ad averlo resuscitato.