Un posto in Serie C? Basta pagare Salvatore Bagni incastrato dalle ' Iene' un club marchigiano nel mirino

Un'inchiesta choc coinvolge Salvatore Bagni, ex campione del Napoli, accusato di aver tentato di comprare un posto in serie C attraverso un club marchigiano. Il servizio de "Le Iene" rivela dettagli inquietanti su un sistema che mette a rischio l'integrità del calcio italiano, sollevando interrogativi su pratiche illecite nel mondo sportivo.

Una busta con il contante per comperare una chance di trovare posto nel calcio che conta. Sarebbe quanto emerso dal servizio delle puntata di ieri delle "Iene", trasmissione di Italia 1, che vede protagonista Salvatore Bagni, già campione d'Italia con il Napoli di Diego Armando Maradona nonché.

