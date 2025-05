Un Posto al Sole Puntate del 14 e del 15 maggio 2025 | Roberto e Gennaro furie scatenate mentre tra Niko e Jimmy è il caos!

Un nuovo episodio di "Un Posto al Sole" è pronto a catturare l'attenzione dei telespettatori il 14 e 15 maggio 2025. Roberto e Gennaro scatenano il caos, mentre Niko e Jimmy si trovano in una situazione intricata. Dopo una pausa per il tennis, la soap torna in prima serata su Rai3, promettendo colpi di scena e emozioni. Scopriamo le anticipazioni!

Un Posto al Sole torna in onda regolarmente oggi, 14 maggio 2025. La Soap Opera, che ieri non è stata trasmessa per dare spazio al tennis, riprende la sua messa in onda e ci aspetta nella prima serata di Rai3. Scopriamo le anticipazioni dell'episodio di stasera ma anche di quello di domani, 15 maggio 2025. 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Un Posto al Sole, Puntate del 14 e del 15 maggio 2025: Roberto e Gennaro furie scatenate mentre tra Niko e Jimmy è il caos!

