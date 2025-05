Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 19-23 Maggio 2025 | Elena e Gennaro nuova coppia?

Nei prossimi episodi di Un Posto al Sole, dal 19 al 23 maggio 2025, il rapporto tra Gennaro ed Elena si evolve in una nuova coppia. Michele svela importanti verità su Assane, mentre Alberto sorprende Giulia con una rivelazione su Luca. Inoltre, ritorna Gianluca Palladini e Jimmy, in fuga, trova supporto in Manuela. Non perdere gli sviluppi!

Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate da lunedì 19 a venerdì 23 Maggio 2025: nuove scoperte di Michele su Assane. Gennaro ed Elena. Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto fa una rivelazione a Giulia su Luca! Ricompare Gianluca Palladini! Jimmy scappa e Manuela lo copre! Novità lavorative in arrivo per Damiano! Cresce l’intesa tra Elena e Gennaro. Michele riprende le indagini sui Gagliotti!. Ritorni, sotterfugi, decisioni importanti, amore e tante lacrime! Le anticipazioni Un posto al sole, sulla trama delle puntate in onda da lunedì 19 Maggio a venerdì 23 Maggio 2025, sono pronte a regalarci momenti molto speciali con le storie dei nostri amati personaggi! Gli spoiler rivelano che, dopo la partenza di Luca da Palazzo Palladini che spiegherà a Gianluca le ragioni del suo addio, Giulia sarà sconvolta. 🔗Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 19-23 Maggio 2025: Elena e Gennaro, nuova coppia?

Cosa riportano altre fonti

Un Posto al Sole, trame fino a metà maggio: per Manuela una decisione difficile

Si legge su msn.com: Le prossime puntate di "Un Posto al Sole" vedranno Manuela costretta a prendere una decisione molto complicata.

Un Posto al Sole Anticipazioni dal 19 al 23 maggio 2025: Gennaro corteggia Elena

Lo riporta msn.com: Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai3 dal 19 al 23 maggio 2025. Negli episodi della Soap vedremo Niko punire severamente Jimmy.

Un Posto al Sole, anticipazioni prossime puntate: Luca scompare e Giulia è disperata

Scrive superguidatv.it: L'improvvisa sparizione di Luca De Santis getterà Giulia nella disperazione. Cosa sarà successo all'ex primario? Scopriamo insieme le trame future Upas.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gigio Morra: morto attore di Un Posto al Sole e Imma Tataranni

Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Gigio Morra, attore napoletano di grande talento, noto per i suoi ruoli in produzioni televisive di successo come Un Posto al Sole e Imma Tataranni.