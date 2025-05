Un nuovo campo da calcio per la città | è il primo in erba sintetica

Un nuovo campo da calcio in erba sintetica arricchisce Bagnara di Romagna, pronto a essere inaugurato sabato pomeriggio con partite amichevoli. Situato in via Fossette, rappresenta il primo impianto di calcetto a cinque del comune. Il taglio del nastro segna anche la riapertura estiva del circolo, promettendo sport e convivialità per tutti.

Sarà inaugurato nel pomeriggio di sabato con una serie di partite amichevoli il nuovo impianto sportivo di via Fossette a Bagnara di Romagna. Si tratta del primo calcetto a cinque in erba sintetica nel territorio comunale. Il taglio del nastro coincide con la riapertura estiva del circolo che per.

