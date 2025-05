un muro per sostenere l ardizio sarà in cemento addio alla rete

Per garantire la sicurezza della scarpata del monte Ardizio, affacciata sul cavalcavia ferroviario in direzione Fano, si sta progettando un intervento significativo: un muro di consolidamento in cemento armato. Con un'altezza di 2,70 metri, questa struttura sostituirà la precedente rete paramassi, assicurando una protezione efficace lungo la statale 16.

Non più una rete paramassi, ma per la messa in sicurezza della scarpata del monte Ardizio che si affaccia sul cavalcavia ferroviario in direzione Fano, lungo la statale 16 avremo un muro di consolidamento in cemento armato dalle dimensioni significative: sarà alto 2,70 metri per una lunghezza di circa 30 metri. Ad annunciarlo, ieri in Consiglio comunale, è stata l'assessore Mila Della Dora dovendo rispondere alla interrogazione del consigliere comunale Dario Andreolli (Lega). La curiosità del leghista, in realtà era a tutt'altro rivolta. "La mia interrogazione è nata – spiega Andreolli – perché il sindaco Biancani, nel rispondere alle tante polemiche degli automobilisti inferociti per i 5 mesi di senso unico alternato lungo un'arteria importantissima, ha riconosciuto una certa defaillance negli interventi di ripristino, condividendo apertamente la propria convinzione, sui social e sulla stampa, per cui ha detto: 'abbiamo dormito'.