Un milione e 350 mila bambini mai dal dentista il nodo dell’accesso alle cure | La prevenzione odontoiatrica ha un impatto sulla salute a 360 gradi

In Italia, l'accesso alle cure odontoiatriche rappresenta una sfida cruciale per la salute dei più giovani. Con il 95% delle prestazioni nel settore privato, molti bambini, ben 1 milione e 350 mila, non hanno mai visto un dentista. Questo articolo esplora l'importanza della prevenzione odontoiatrica e le conseguenze dell'ineguaglianza nell'accesso alle cure.

In Italia, il 95% delle cure odontoiatriche viene erogato nel settore privato, lasciando molte famiglie in difficoltà nel sostenere i costi delle prestazioni. A pagarne le conseguenze sono soprattutto i più giovani: 1 milione e 350 mila bambini non ha mai effettuato una visita dal dentista. L'articolo Un milione e 350 mila bambini mai dal dentista, il nodo dell’accesso alle cure: “La prevenzione odontoiatrica ha un impatto sulla salute a 360 gradi” . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

