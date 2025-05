Un Job day da record La Reggia si trasforma in ufficio del lavoro I sogni di 600 candidati

Un job day da record trasforma la Reggia in un vibrante ufficio del lavoro, accogliendo oltre 600 candidati. Giovani in cerca del primo impiego, adulti in fase di ricollocazione e persone con disabilità si presentano con sogni e curriculum, pronti a confrontarsi con recruiter pronti a offrire opportunità. Un giorno di speranza e nuove possibilità.

Oltre 600 persone attese, fra giovani al primo impiego, persone in là con gli anni che provano a ricollocarsi e disabili che cercano il lavoro giusto per loro. Si siedono davanti a un tavolo con i loro sogni in tasca e decine di copie di curriculum sotto il braccio, dall’altro lato recruiter aziendali, funzionari di Afol (l’Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro di Monza e Brianza) o scuole di formazione che orientano e cercano di dare forma alle speranze. Questo, a grandi linee, lo scenario del Job day: la giornata dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro a cura di Provincia di Monza e Brianza e Afol che si è svolta nei saloni della Reggia, che ieri si è trasformata in un grande ufficio. Si tratta della seconda edizione monzese del Job day: "Dopo il successo dello scorso anno - osserva Aurelio Fumagalli, dirigente di Afol - i saloni del lavoro si sono replicati in edifici istituzionali e ville storiche della Brianza a Desio, Seregno, Cesano. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un Job day da record. La Reggia si trasforma in “ufficio del lavoro”. I sogni di 600 candidati

