Un intruso in convento in scena venerdì al teatro di Saltocchio

Venerdì, il teatro di Saltocchio ospiterà "Un intruso in convento", una commedia coinvolgente nell'ambito della rassegna Toscana Anspi 2025. Organizzata dal Circolo Anspi di Saltocchio in collaborazione con In Dolce Compagnia, questa serata promette emozioni e risate, celebrando il talento delle compagnie teatrali amatoriali. Non mancate all'appuntamento alle 21.15 al Centro S. Andrea!

Nell’ambito della rassegna teatrale Toscana Anspi 2025, organizzata dal Circolo Anspi di Saltocchio in collaborazione con la compagnia teatrale In Dolce Compagnia e dedicata alle compagnie teatrali amatoriali, sabato alle 21.15 al teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio, la compagnia teatrale “ Gli sparvieri ” di Siena metterà in scena la divertente commedia “ Un intruso in convento “. L’ingresso è libero. La commedia è ambientata a fine della seconda guerra mondiale. Un feroce ed anche un po’ ottuso fascista è sulle tracce di un partigiano che, aiutato da un curato di campagna, cerca riparo in un convento, sconquassando la delicata routine delle suore che vi abitano. Tra varie gags dello spettacolo viene ribadita più volte l’inutilità della guerra e del dolore che porta con sé. Ma il finale sarà in ogni caso allegro, dando la speranza di gioia. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Un intruso in convento“ in scena venerdì al teatro di Saltocchio

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il cartellone del Teatro Bracco all’insegna del ridere insieme

Caterina De Santis: "da ottobre torniamo a ridere insieme!"con Sandra Milo, Gianluca Guidi, I Ditelo Voi, Paolo Caiazzo, Simone Schettino e tanti altri "Bentornati al Teatro", una delle rappresentazioni inedite in programma, in scena il 13 ottobre per celebrare il "ritorno alla normalità".