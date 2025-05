Un incontro su empatia e comunicazione chiude la formazione dell’Avad

Un incontro dedicato all'empatia e alla comunicazione segna la conclusione del corso "Volontari per una vita di valore" dell'Avad. Questo quinto e ultimo appuntamento si terrà giovedì 15 maggio alle 17.00 presso la parrocchia di Sant’Agnese in Arezzo, offrendo spunti fondamentali per il volontariato e l'assistenza domiciliare.

