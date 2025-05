Un giorno capirai a teatro lo spettacolo che parla di lutto ai ragazzi

Un giorno capirai è uno spettacolo che affronta il tema del lutto con sensibilità e profondità, rivolto ai giovani. Domenica 18 maggio, alle ore 18, presso la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, la compagnia Quinte Strappate invita a riflettere su come la perdita possa essere elaborata in un'età così delicata come quella adolescenziale.

Domenica 18 maggio, alle ore 18, nei locali della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno va in scena lo spettacolo "Un giorno Capirai - Morte e altri tabù" a cura della compagnia Quinte Strappate. Quella proposta è una disamina che partendo dal tema del lutto vissuto in un'età delicata.

