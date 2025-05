Un giocatore dell’Udinese denunciato per stupro l’accusa di una ragazza | la violenza in casa del calciatore

Un giocatore dell'Udinese è stato denunciato per violenza sessuale da una giovane friulana, con l'accusa di aver commesso il reato nella propria abitazione. La Tgr del Friuli Venezia Giulia ha confermato che si tratta di un tesserato del club. La procura di Udine ha iscritto tre persone nel registro degli indagati, ampliando così le indagini.

Un giocatore dell'Udinese è stato denunciato per violenza sessuale da una ragazza friulana. La conferma che si tratti di un tesserato dell'Udinese è arrivata dalla Tgr del Friuli Venezia Giulia. La procura di Udine ha iscritto nel registro degli indagati tre persone. Oltre al giocatore sono infatti indagati due amici, a cui gli inquirenti sono arrivati grazie alla collaborazione del calciatore. Lo stupro in casa del calciatore. La presunta violenza si sarebbe consumata la sera della scorsa domenica, 11 maggio. La ragazza ha fornito un racconto piuttosto circostanziato. Quella sera la ragazza ha premesso di aver bevuto parecchio. Con un gruppo di persone ha passato la serata in un locale di Campoformido, alla periferia di Udine. Poi è andata in un appartamento del calciatore dell'Udinese, dove sarebbe avvenuta la violenza.