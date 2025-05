Un festival nel giardino segreto Villa Sottocasa diventa palcoscenico

Il Festival Sottocasa trasforma il Giardino Segreto di Villa Sottocasa in un palcoscenico suggestivo, restituendo alla città un luogo di grande musica. Tre fine settimana di eventi, dalle 10 al tramonto, animano il cuore verde di Vimercate. La direzione artistica di MusicaMorfosi culminerà il 31 con l'atteso concerto dei Grandi Classici.

La grande musica nel Giardino segreto appena restituito alla città dopo un lungo restyling. Via al Festival Sottocasa, a Vimercate tre fine settimana di eventi dalle 10 al tramonto nel cuore verde della città, da sabato. Direzione artistica affidata a MusicaMorfosi, si chiude il 31 con i Grandi classici: concerti, visite visionarie, laboratori. Viola da gamba, clavicembalo e l’ Orchestra Canova con musiche da Mozart a Vivaldi. E prima altri due weekend tematici, il primo dedicato alle percussioni, il secondo al pianoforte. Con artisti di caratura nazionale e internazionale e la possibilità di cimentarsi in prima persona con gli strumenti messi a disposizione. Diventa così realtà il sogno di far vivere questo spazio, il pubblico potrà godersi spettacoli emozionanti in una cornice unica fra cedri, ginko biloba, sofora, salici, pino nero, magnolie. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un festival nel giardino segreto. Villa Sottocasa diventa palcoscenico

