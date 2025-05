Un fantasma appare alla Camera e si avvicina a Meloni | ecco lo show di Magi

Un fantasma inquietante invade la camera, avvicinandosi a Meloni durante lo spettacolo di Magi. Il deputato di +Europa, travestito con un lenzuolo bianco e la scritta "Referendum", viene espulso immediatamente dall'Aula di Montecitorio. La Lega commenta: "Questo episodio evidenzia il disprezzo verso le forze dell'ordine quando si affrontano temi sensibili."

Il deputato di +Europa si maschera con un lenzuolo bianco e la scritta "Referendum": immediata l'espulsione dall'Aula di Montecitorio. Lega: "Questa scena dimostra che quando si parla delle forze dell'ordine c'è chi non ha rispetto" 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un fantasma appare alla Camera e si avvicina a Meloni: ecco lo show di Magi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Camera, Magi (Più Europa) vestito da fantasma: Fontana lo espelle dall'Aula. VIDEO

Come scrive tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Camera, Magi (Più Europa) vestito da fantasma: Fontana lo espelle dall'Aula. VIDEO ...

Magi alla Camera vestito da fantasma, segretario +Europa espulso e portato via di peso - Video

Si legge su reggiotv.it: (Adnkronos) - Riccardo Magi, segretario di +Europa, è ‘apparso’ improvvisamente in aula alla Camera durante il premier time vestito da fantasma. Magi ha fatto in tempo ad arrivare sotto i banchi del g ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

GTA Online: modalità di Halloween - veicoli fantasma e squartatori

L'atmosfera a Los Santos è davvero spaventosa: questa settimana ci sono arrivate sempre più segnalazioni di avvistamenti di UFO.