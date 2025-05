Un fan ha pagato 12 500 a Gene Simmons per essere il suo roadie per un giorno

Un fan ha speso 12.500 dollari per diventare roadie di Gene Simmons, il leggendario bassista dei KISS. Nel gennaio 2025, Simmons ha lanciato questa esclusiva opportunità, riscuotendo un grande interesse. Dwayne Rosado, un sergente in pensione, ha colto al volo l'occasione per vivere un'esperienza unica nel mondo della musica rock.

Il bassista dei KISS, Gene Simmons, all'inizio del 2025 ha annunciato che avrebbe offerto a un fan la possibilità di essere il suo roadie per un giorno alla cifra di 12.500 dollari, oltre al prezzo del biglietto originale. Prima dell'esperienza con l'uomo, un sergente in pensione, Dwayne Rosado, il musicista aveva spiegato che il prezzo elevato per questa esperienza unica nella vita era dovuto ai costi assicurativi "astronomici" per garantire che tutto andasse bene: "Facciamo solo un roadie al giorno per ogni spettacolo. E vi dirò perché: perché al giorno d'oggi è tutto così litigioso. Questo significa che tutti fanno causa a tutti senza motivo. Quindi se ti tagli con la carta, qualcuno viene citato in giudizio. E questo è il modo in cui si vive qui in America, molto più in California, tra l'altro."

