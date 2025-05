Un dream team di musicisti sul palco del Noi Lounge

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile, con una serata evento dedicata al grande jazz. Venerdì sera, alle 22, sarà protagonista la Jam del Lounge Music Club e sul palco si esibirà un gruppo di musicisti che hanno contribuito alla riuscita della musica dal vivo del locale. Si alterneranno Gabriele Zanchini, Paolo Ghetti, Alessandro Fariselli, Marco Lazzarini, Alessandro Scala, Giuseppe Zanca, Fabio Nobile, Andrea Guerrini, Tommaso Stanghellini. L'ingresso è gratuito, con una consumazione obbligatoria. Nella tradizione del club, per gli ospiti c'è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico.

