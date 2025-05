Un doppio omaggio a Calderoni di Raffaella Candoli celebra la figura di Adelmo Calderoni, artista di grande valore, la cui "fortuna critica" non ha trovato il riconoscimento che merita. La mostra, organizzata dalla Società Amici del Monte e dall’Officina dell’Arte, in collaborazione con l'Abbazia, intende valorizzare il suo talento e il suo lascito artistico.

di Raffaella Candoli Ha l'intento di restituire la "fortuna critica" che merita, e che per carattere schivo e per indole appartata non ha avuto in vita, ad Adelmo Calderoni, la mostra a lui dedicata e organizzata dalla Società Amici del Monte, dall' Officina dell'Arte, in collaborazione con l' Abbazia benedettina e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio. Si tratta di un omaggio al pittore e docente, che, nato a Russi nel 1936 è poi vissuto a Cesena a partire dal 1972, dove per 23 anni è stato insegnante di disegno ed arte al liceo scientifico Righi. L'allestimento delle sue tele, sarà diviso in due sezioni espositive distinte, che saranno inaugurate rispettivamente venerdì alle 17, al Monte e sabato alle 10.30 in Officina di via Madonnina. All'Abbazia di Santa Maria del Monte, nel chiostro quattrocentesco del Monastero, alla presenza del vescovo Giuseppe Caiazzo, dell'ex priore don Gabriele Dall'Ara – in assenza dell'abate dom Maccarinelli - e dell'assessore Camillo Acerbi, si presentano alcuni dipinti di soggetto religioso tra i quali La predica di San Francesco agli uccelli del 1957, Ultima Cena del 1995, Cristo risorto, Santa Cecilia e opere inedite e private appartenenti agli eredi.