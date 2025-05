Un dissalatore a Bari per alleviare l' emergenza idrica | Consiglio comunale approva risoluzione

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato una risoluzione per affrontare l'emergenza idrica, impegnando il sindaco a collaborare con Aqp e Aip per uno studio di fattibilità di un impianto di dissalazione. Questa iniziativa, sostenuta dal gruppo della Lega, rappresenta un passo importante verso la soluzione dei problemi di approvvigionamento idrico della città.

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato una risoluzione che impegna il sindaco a realizzare in accordo con Aqp e Aip uno studio di fattibilità per la.realizzazione a Bari di un impianto di dissalazione a servizio della Città. "Si tratta della prima tappa - spiega il gruppo della Lega in.

Come scrive baritoday.it: Il consigliere della Lega Giuseppe Carrieri: "Siamo estremamente soddisfatti - ha dichiarato - del voto unanime sulla nostra proposta" ...

