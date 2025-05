Un dialogo tra arte e natura Quattordici artisti da tutta Italia creano opere con materiali naturali

In un affascinante incontro tra arte e natura, quattordici artisti provenienti da tutta Italia si sono uniti per creare opere uniche utilizzando materiali naturali. Immersi nella bellezza e nel silenzio della montagna cortonese, questi talentuosi artisti – tra cui floral designer, fotografi, attori e scultori – danno vita a un dialogo creativo che celebra l'essenza della natura.

Dialogare con la natura immergendosi e creando opere artistiche nel silenzio e nella bellezza della montagna cortonese. Sono 14 gli artisti provenienti da tutta Italia e non solo che hanno risposto all’idea. Tra loro ci sono floral designer, fotografi, attori e scultori. Ieri mattina è partita la seconda edizione " Ambient Green Art " un evento di Land Art ideato e condotto da Marilena Calbini in collaborazione con Vincenzo Antonuccio e Giuseppe Contartese immerso proprio nel paesaggio della montagna cortonese. "Torniamo con piacere a Ginezzo – conferma Mariella Calbini – un territorio ricco di storia, spiritualità e biodiversità. Questo progetto nasce con l’intento di creare un dialogo silenzioso ma potente tra arte e natura, tra il gesto umano e la voce del paesaggio". Per 4 giorni si confronteranno con l’ambiente montano, realizzando installazioni site-specific fatte con materiali naturali raccolti localmente. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un dialogo tra arte e natura. Quattordici artisti da tutta Italia creano opere con materiali naturali

