un corso per imparare l arte di passatelli e cappelletti

Scopri l'arte della cucina romagnola con il corso "Con le mani in pasta", organizzato da Dmc - Destination Management Company I Percorsi del Savio. Oggi avrai l'opportunità di imparare a preparare passatelli e cappelletti in un rinomato pastificio del centro storico. Un viaggio culinario che celebra la tradizione gastronomica locale ti aspetta!

'Con le mani in pasta', piccolo corso di cucina organizzato dalla Dmc - Destination Management Company I Percorsi del Savio, continua. Il nuovo appuntamento con l'arte culinaria romagnola è per oggi. Il laboratorio si terrà presso un noto pastificio nel centro storico cittadino. Tirare la sfoglia, preparare un perfetto ripieno come vuole la tradizione e alla fine creare un'opera d'arte che chiede solo di essere gustata: il corso svela i segreti della preparazione di due primi piatti simbolo della tavola romagnola più genuina, come i cappelletti e i passatelli. Una gioiosa esperienza dei sensi, destinata sia mani già esperte, desiderose di approfondire i segreti dell'arte culinaria di Romagna, sia a principianti che si vogliono accostare per la prima volta alle tecniche di preparazione e cottura.

Cesena. Tutti i segreti di passatelli e cappelletti

