Un ciclone africano sta per impattare sull’Italia | rischio maltempo estremo e alluvioni lampo

Un ciclone africano si avvicina all'Italia, portando con sé un rischio elevato di maltempo estremo e alluvioni lampo. Roma, 14 maggio 2025 – Tra intense piogge e forti venti, Sud e zone adriatiche si preparano all'impatto. Ma non temete: nel weekend tornerà il sole, regalando un meritato ritorno al bel tempo.

Roma, 14 maggio 2025 – Breve pausa e poi ben due cicloni che porteranno piogge torrenziali al Sud, nello specifico Sardegna, Sicilia e Calabria, e lungo il mare Adriatico e sul Triveneto. La fase di forte maltempo terminerà però nel weekend, quando tornerà il sole. Nell’attesa, continuerà il bel tempo intervallato giusto da qualche acquazzone in montagna e in Sardegna. Doppio attacco ciclonico. Fusione dei cicloni. Weekend col sole. Previsioni nel dettaglio. Mappa città per città. Allerta Emilia-Romagna. Doppio attacco ciclonico. Ma vediamo nel dettaglio cosa provocherà questo duplice attacco ciclonico in arrivo tra domani e venerdì. Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it', spiega: " Il primo ciclone risalirà dall'Algeria e dalla Tunisia verso le Isole Maggiori, la Calabria e la fascia ionica portando nubifragi e venti di burrasca già dalle prime ore di giovedì; nello stesso momento, il secondo ciclone si metterà in moto, nel suo lungo viaggio, dalle Repubbliche Baltiche verso i Balcani: arriverà venerdì sul Mare Adriatico ". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un ciclone africano sta per impattare sull’Italia: rischio maltempo estremo e alluvioni lampo

