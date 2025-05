Un calice pieno di solidarietà La raccolta fondi per il Meyer Chef Pappagallo testimonial

Il Valdichiana Village dà il via alla terza edizione di "Anteprima Cantine Aperte per il Meyer", un’iniziativa di solidarietà che unisce vino e beneficenza. Sabato 17 maggio, dalle 17 alle 20, sarà possibile contribuire alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer, con il chef Pappagallo come testimonial d'eccezione. Un calice pieno di speranza per i più piccoli!

Vino e solidarietà in un connubio perfetto: il Valdichiana Village ha presentato ieri mattina la terza edizione di Anteprima Cantine Aperte per il Meyer, che si svolgerà sabato 17 maggio, dalle 17 alle 20. L’iniziativa è nata tre anni fa con uno scopo ben preciso: sostenere la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze nei suoi progetti per i bambini e le famiglie. Quest’anno si arricchisce della presenza dei Movimenti Turismo del Vino di Umbria ed Emilia Romagna, che affiancheranno per la prima volta quello toscano durante l’evento e hanno aderito con entusiasmo alla causa solidale. Ad arricchire l’offerta delle cantine ci sarà anche un personaggio di primo piano nella scena gastronomica italiana: lo chef Luca Pappagallo, amatissimo dal pubblico, che ha scelto di abbracciare il progetto condividendone spirito e valori e diventando ambasciatore. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un calice pieno di solidarietà. La raccolta fondi per il Meyer. Chef Pappagallo testimonial

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Salerno e Potenza McDonald's in campo per la solidarietà : Sempre aperti a donare

McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald in campo per la solidarietà, in sinergia con Banco Alimentare Onlus, al fianco delle comunità locali, per fronteggiare il preoccupante aumento delle nuove povertà.