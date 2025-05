Un Atto d’accusa tra poesia e memoria | Loris Pinzani presenta il suo nuovo libro

Firenze, 14 maggio 2025 – Giovedì 22 maggio alle 17, presso la Sala Libero Beghi di Villa Arrivabene, Loris Pinzani presenta il suo nuovo libro, "Atto d’accusa… dovevo dirtelo mamma". Un’opera che fonde poesia e memoria, esplorando tematiche profonde e personali con un’intensità che lascia il segno. Un incontro imperdibile per gli amanti della letteratura.

Firenze, 14 maggio 2025 – Si terrà giovedì 22 maggio alle 17, nella Sala Libero Beghi di Villa Arrivabene, la presentazione del nuovo libro di Loris Pinzani, dal titolo “Atto d’accusa. dovevo dirtelo mamma”, pubblicato dalla casa editrice Il Pozzo di Micene di Lucia Pugliese. Un libro dal titolo forte e senza ambiguità, che evoca un bisogno profondo di verità e riconciliazione. L’opera è un flusso emotivo che attraversa i legami familiari, i silenzi, i non detti e le ombre dell’infanzia, condensando in versi e riflessioni un confronto diretto con la figura materna. Il sottotitolo stesso, “dovevo dirtelo mamma”, tradisce la necessità impellente di liberarsi da un peso, di rompere un silenzio lungo una vita. Durante la presentazione, l’autore sarà affiancato da tre figure di spicco del panorama culturale fiorentino: Lucia Pugliese, editrice attenta alla forza espressiva dei suoi autori; Antonio Sorvillo, direttore di Firenze Today, che offrirà un’analisi giornalistica e critica del testo; l’architetto Sergio Giordano, la cui lettura interdisciplinare arricchirà il dibattito. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un “Atto d’accusa” tra poesia e memoria: Loris Pinzani presenta il suo nuovo libro

