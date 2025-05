Un assegno è per sempre se pagano i cittadini Ecco il cinema dei fondi pubblici | ci sono anche molti film di ribelli come Germano

Il cinema italiano si nutre di fondi pubblici, spesso finanziando opere che sfuggono al grande pubblico. Tra film di ribelli e interpreti già affermati, emerge un panorama in cui l'assegno statale pare un legame indissolubile. I contribuenti, ignari di questo meccanismo, si trovano a sostenere produzioni che, non sempre, brillano al botteghino.

Un assegno è per sempre se pagano i cittadini. Ecco il cinema dei fondi pubblici: ci sono anche molti film di ribelli come Germano

Scrive ilgiornale.it: Perché può capitare prima di dire la propria in quanto meritatamente famoso attore, e poi di sentirsi attaccati come cittadini qualunque. Allora lasciamo stare Germano e diciamo qualcosa sul sistema ...

