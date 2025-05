un 91enne sventa un raggiro giovane arrestato

Un uomo di 91 anni ha dimostrato una sorprendente lucidità sventando un tentativo di truffa ai suoi danni da parte di un giovane di Torre del Greco. L'operazione è stata condotta dalla squadra mobile della Questura di Rimini, che ha arrestato il malintenzionato grazie alla tempestiva segnalazione della vittima.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ stato arrestato per aver tentato una truffa ai danni di un uomo di 91 anni, un giovane residente a Torre del Greco in provincia di Napoli, bloccato dalla squadra mobile della Questura di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, prima che si impossessasse delle carte di credito dell’anziano. E’ successo tra lunedì e martedì mattina quando l’anziano, consapevole di essere finito nella rete di un gruppo di truffatori, ha chiamato la polizia segnalando di essere ancora in contatto telefonico con loro. Di fatto il 91enne è riuscito a tendere una trappola al truffatore, facendolo arrestare. Il pomeriggio precedente, lunedì 12 maggio, il 91enne aveva ricevuto un finto messaggio sul cellulare dalla società che gestisce le carte di credito. Il messaggio lo avvisava che un acquisto di 900 euro era stato effettuato in un negozio di Lugano e per bloccare la transazione avrebbe dovuto contattare un numero del servizio clienti. 🔗Leggi su Anteprima24.it