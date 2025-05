Umbria Francesco Filipponi | Oltre un milione di euro per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Francesco Filipponi, ha annunciato un investimento di oltre un milione di euro per il 2024-2025, mirato al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati in Umbria. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per garantire accessibilità e inclusione nei Comuni umbri.

Il consigliere regionale del Partito democratico Francesco Filipponi, è intervenuto in merito al fabbisogno regionale - per l’annualità 2024-2025 - di risorse da assegnare ed erogare ai Comuni: “Una cifra rilevante, che permetterà l’esecuzione di numerosi interventi per il superamento delle. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Umbria, Francesco Filipponi: “Oltre un milione di euro per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati”

