Umbria caccia di selezione al cinghiale | il nuovo calendario con le date e tutte le novità

In Umbria, la caccia di selezione al cinghiale si prepara a una nuova stagione con l'approvazione del calendario da parte della giunta di Stefania Proietti. L'assessora Simona Meloni presenta le date e le novità per il 2025/2026, segnando un'importante fase nella gestione della fauna selvatica e nella sostenibilità della caccia.

