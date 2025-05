Umbria approvato il nuovo calendario scolastico | le date le vacanze e i ' ponti'

La Regione Umbria ha approvato il nuovo calendario scolastico per l’anno 2025-2026. Le lezioni inizieranno lunedì 15 settembre 2025 e termineranno il 9 giugno 2026 per le scuole primarie e secondarie. La scuola dell’infanzia, invece, proseguirà fino al 30 giugno. Scopriamo insieme le date delle vacanze e i ponti previsti.

La Regione vara il nuovo calendario scolastico 2025-2026. In Umbria la scuola ripartirà ufficialmente lunedì 15 settembre 2025 e si concluderà il 9 giugno 2026 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, mentre la scuola dell'infanzia proseguirà fino al 30 giugno.

