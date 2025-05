Umana Reyer-Vanoli Basket Cremona disordini alla partita | scattano 7 daspo

Durante l'incontro di basket tra Umana Reyer e Vanoli Basket Cremona, tenutosi il 16 marzo al palasport “Taliercio” di Mestre, si sono verificati disordini che hanno portato alla decisione della polizia di Venezia di emettere 8 daspo. Questi episodi di violenza nello sport sollevano interrogativi sulla sicurezza durante gli eventi sportivi.

Dopo alcune intemperanze in occasione dell'incontro di basket Umana Reyer-Vanoli Basket Cremona, giocato al palasport "Taliercio" di Mestre lo scorso 16 marzo.

Disordini al Taliercio durante Umana Reyer-Vanoli Basket Cremona, 7 Daspo da 1 a 5 anni. Sanzionato il tifoso che accese un fumogeno durante Union Clodiense - Albinoleffe

Il questore Gaetano Bonaccorso ha adottato sette Daspo da 1 a 5 anni nei confronti di altrettante persone che hanno partecipato ai ...

