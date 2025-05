Ultra 90enne sventa la truffa e fa arrestare il finto carabiniere

Un coraggioso ultra 90enne di Rimini ha dimostrato che la saggezza battendo i malintenzionati: nel tentativo di truffarlo, un finto carabiniere ha bussato alla sua porta, ma l'anziano non si è fatto ingannare. Anzi, ha saputo ribaltare la situazione, riuscendo a far arrestare uno dei truffatori coinvolti in un piano ben orchestrato.

Una truffa ben articolata quella di un gruppo di malviventi che, tra lunedì e martedì scorso, hanno preso di mira un 91enne riminese ma l'anziano non solo è riuscito a sventarla ma a far arrestare uno dei truffatori che si era presentato alla sua porta per far scattare la trappola. Tutto è. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Ultra 90enne sventa la truffa e fa arrestare il finto carabiniere

