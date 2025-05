ULTIM’ORA NAPOLI | in arrivo una barca di soldi | Così si lotta ogni anno per la Champions

Ultim’ora Napoli: una pioggia di soldi sta per arrivare, alimentando le ambizioni partenopee per la Champions. Dopo un avvio da sogno, ora si teme un rallentamento. Tuttavia, con l'estate alle porte, ci sono possibilità di riscatto. Anche un pareggio contro il Genoa può avere un peso significativo in questo contesto.

Da sogno scudetto a incubo rallentamento: qualcosa si è incrinato. Ma in estate potrebbe cambiare tutto. Un pareggio può sembrare poco, ma quando arriva contro il Genoa salvo e a giochi fatti, può pesare come una sconfitta. Solo sette giorni fa nessuno avrebbe messo in dubbio la cavalcata del Napoli. Il calendario era dalla parte degli azzurri, la corsa dell'Inter sembrava più tortuosa e la fiducia aveva raggiunto il suo picco. Poi è arrivato quel 2-2 al Maradona contro un Genoa disinteressato, privo di stimoli eppure capace di colpire due volte una squadra che sembrava in totale controllo. Il Napoli ha perso brillantezza, ma soprattutto certezze. E adesso la discesa si è trasformata in una salita piena di ostacoli.

