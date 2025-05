Ultimo turno Serie A c’è un annuncio importante | ecco le date

L’ultimo turno di Serie A si avvicina e annunciamo le date fondamentali per la conclusione del campionato. Dopo il pareggio contro il Genoa, il Napoli è in una posizione delicata, con solo un punto di vantaggio sull’Inter. I partenopei dovranno affrontare le ultime sfide con determinazione per mantenere la vetta.

Bisogna segnalare un annuncio importante su quando si giocherà l’ultimo turno di campionato della Serie A. Dopo il pari rimediato contro il Genoa allo Stadio Diego Armando Maradona, di fatto, il Napoli ha adesso solo un punto di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi. I partenopei sono ora attesi dalla gara del Tardini contro il Parma, mentre la ‘Beneamata’ ospiterà la Lazio di Marco Baroni. Ma in queste ultime ore, visto l’obbligo di lasciare libero lo slot di domenica 25 per il possibile spareggio, si sta parlando di far giocare Napoli ed Inter il loro ultimo turno di campionato nella giornata di giovedì 22 maggio. Proprio su quest’ultima ipotesi, di fatto, bisogna segnalare un annuncio molto importante. Lega di Serie A, il pres. Simonelli: “Date ultimo turno di campionato? Al momento non è cambiato nulla”. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ultimo turno Serie A, c’è un annuncio importante: ecco le date

