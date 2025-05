Ultimo appuntamento del corso di formazione e informazione Volontari per una vita di valore promosso dall’Avad

Il 14 maggio 2025 si svolgerà il quinto e ultimo incontro del corso “Volontari per una vita di valore”, promosso dall’Avad - Associazione Volontari Assistenza Domiciliare di Arezzo. L’appuntamento conclusivo si terrà alle 17.00 presso la parrocchia, un’occasione per riflettere e condividere esperienze sul valore del volontariato.

Arezzo, 14 maggio 2025 – Quinto e ultimo appuntamento del corso di formazione e informazione “Volontari per una vita di valore” promosso dall’Avad - Associazione Volontari Assistenza Domiciliare di Arezzo. L’incontro conclusivo è fissato per le 17.00 di giovedì 15 maggio nei locali della parrocchia di Sant’Agnese in Pescaiola e permetterà di approfondire il valore della comunicazione nel rapporto con i pazienti con patologie terminali e degenerative, con due relazioni a cura del dottor Domenico Aversa e del dottor Stefano Tenti che permetteranno di consolidare le basi per un approccio consapevole e responsabile verso le fasi più delicate della malattia. Questo corso, a partecipazione libera e gratuita, nasce dalla volontà dell’Avad di veicolare competenze e conoscenze per un miglioramento del servizio di assistenza domiciliare svolto dai propri volontari, ma ha registrato la presenza anche di familiari, associazioni e operatori socio-sanitari a conferma dell’interesse e della necessità di una maggior sensibilizzazione e preparazione sui temi dell’accompagnamento e del sostegno alle persone fragili. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ultimo appuntamento del corso di formazione e informazione “Volontari per una vita di valore” promosso dall’Avad

Su questo argomento da altre fonti

Ultimo appuntamento del corso di formazione e informazione “Volontari per una vita di valore” promosso dall’Avad

Riporta lanazione.it: L’incontro conclusivo è fissato per le 17.00 di giovedì 15 maggio nei locali della parrocchia di Sant’Agnese in Pescaiola ...

Prostata e diagnostica, un corso di formazione. Esperti da tutta Italia

Secondo msn.com: Si rinnova l’appuntamento a Ferrara con l’alta formazione in ambito radiologico-oncologico. La Radiologia provinciale dell’Ausl, diretta da Roberto Rizzati ...

Nuovo appuntamento con la formazione in Emilia-Romagna: As.Tro sarà a Reggio Emilia

Lo riporta agimeg.it: Il tema della Formazione riveste oggi un ruolo principale nella discussione, soprattutto politica, che ruota attorno al comparto del gioco pubblico.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Vikings: Il video trailer dell'ultimo capitolo della serie

La seconda parte della stagione 6 di Vikings viene svelata in un nuovo trailer epico. E il minimo che possiamo dire è che il tanto atteso sequel della serie sembra promettente.