Ultima giornata di serie B | pari Carrarese il Pisa chiude con una vittoria

Nell'ultima giornata di Serie B, il Pisa celebra una vittoria contro la Cremonese, chiudendo con onore una stagione che li ha visti protagonisti nella corsa alla promozione in Serie A. Nonostante il pari della Carrarese, i nerazzurri dimostrano grande determinazione, onorando il campionato fino all'ultimo fischio.

PISA – Si chiude il campionato di serie B con due gare ininfluenti per il risultato per le toscane. I nerazzurri del Pisa, ancora ebbri per le feste per la promozione storia in serie A, onorano il campionato fino alla fine e superano la Cremonese all’Arena Garibaldi, squadra a caccia della migliore posizione nelle griglia playoff. Moreo e Tourè i marcatori dei padroni di casa. La Carrarese, già salva, sfiora il colpo esterno a Palermo, altra squadra che giocherà i playoff. Shpendi segna nel primo tempo, Le Douaron nlel finale impatta per i siciliani, con i gialloblu in dieci per l’espulsione di Guarino. È stata anche serata di verdetti, anche clamorosi. In serie A Sassuolo e Pisa, dominatrici del torneo. Al primo turno playoff Juve Stabia – Palermo (la vincente affronta la Cremonese ) e Catanzaro – Cesena (la vincente affronta lo Spezia ). 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

