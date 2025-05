Ultima Generazione | Roma due nuove processi

Il 14 maggio 2025, Roma si trova al centro di due processi contro Ultima Generazione, in un contesto segnato dal decreto sicurezza che minaccia il diritto di dissenso. Le udienze si sono svolte il 12 e 13 maggio presso il tribunale della capitale, affrontando le azioni intraprese dal movimento per il clima e la giustizia sociale.

Il decreto sicurezza colpirà ogni cittadino nel suo diritto al dissenso. Roma, 14 Maggio 2025 – Lunedì 12 e martedì 13 maggio presso il tribunale di Roma si sono tenute due udienze predibattimentali per i processi ad Ultima Generazione relativamente alle azioni: · Roma, via del Corso del 14 maggio 2024. Persone coinvolte: 7. Reati contestati: Art. 76, c.3 D.lgs. 1592011 (violazione fvo), art. 81, art. 110 (concorso al reato), art. 639 c. 2 c.p. L’udienza è stata rinviata al 6 ottobre 2025. · Roma, Tangenziale Est del 17 maggio 2023. Persone coinvolte: 14. Reati contestati: artt. 110, 112 c. 1 n. 1, 340 c. 1,2 c.p. (interruzione di pubblico servizio), art. 76, comma 3 d. lgs. 1592011 L’udienza è stata rinviata al 24 novembre 2025 ADESSO PROCESSANO NOI, I PROSSIMI POTRESTE ESSERE VOI. 🔗Leggi su Puntomagazine.it