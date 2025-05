Ue Occhiuto a Bruxelles incontra commissari Šuica e Brunner

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è in visita a Bruxelles per partecipare alla seduta plenaria del Comitato delle Regioni. Durante il suo soggiorno, ha incontrato i commissari Šuica e Brunner, discutendo tematiche cruciali per lo sviluppo delle regioni periferiche marittime e rafforzando la cooperazione intermediterranea.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, oggi e domani a Bruxelles per la seduta plenaria del Cominato delle Regioni, ha incontrato nella giornata odierna - in qualità di presidente della Commissione Intermediterranea della Conferenza delle Regioni periferiche marittime e di governatore di un'importante Regione italiana - il commissario europeo per il Mediterraneo, Dubravka Šuica.

