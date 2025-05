UE Ministero della Cultura La creatività alla sfida dell’Intelligenza Artificiale

Durante il Consiglio dei Ministri della Cultura dell'Unione Europea, si è svolto un dibattito cruciale sull'iniziativa portoghese per la tutela del diritto d'autore in un contesto di crescente intelligenza artificiale. Rappresentanti di Francia, Ungheria, Italia e Portogallo hanno evidenziato l'importanza di proteggere la creatività in un'epoca di sfide tecnologiche e normative.

ROMA (ITALPRESS) – Durante il Consiglio dei Ministri della Cultura dell'Unione Europea, e a seguito del dibattito sull'iniziativa proposta dal Portogallo per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, i rappresentanti di Francia, Ungheria, Italia e Portogallo hanno sottolineato congiuntamente le opportunità e le sfide generate dalla rapida e diffusa adozione dell' intelligenza artificiale a scopo generale (AGI) per i settori culturale e audiovisivo, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del diritto d'autore e dei diritti connessi. Nel corso del dibattito pubblico, Slovenia, Danimarca, Lituania, Lettonia, Germania, Spagna, Estonia, Finlandia, Grecia, Cipro e Croazia hanno espresso il loro generale sostegno all'iniziativa. L'entrata in vigore, nell'agosto 2025, di disposizioni specifiche del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (regolamento (UE) 20241689), vale a dire i capitoli III (Sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio), V (Modelli di intelligenza artificiale per scopi generali), VII (Governance), XII (Sanzioni) e articolo 78 (Riservatezza), in particolare il codice di condotta per l'intelligenza artificiale generica (AGI) attualmente in fase di completamento, comporterà maggiori esigenze di applicazione e supervisione da parte delle autorità nazionali competenti.

