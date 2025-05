Ue Mattarella Sulla difesa comune siamo in ritardo

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, sottolinea l'urgenza di adottare misure ambiziose per la difesa comune europea, evidenziando i rischi dell'inazione e delle esitazioni nell'integrare le forze. Durante il suo intervento a Coimbra, in Portogallo, Mattarella invita a un impegno collettivo per affrontare le sfide contemporanee e garantire la sicurezza del continente.

COIMBRA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – “Occorre mettere in campo misure efficaci e allo stesso tempo ambiziose. Ne cito una, che nella sua attualità e urgenza ben esemplifica le conseguenze dell’inazione e delle ingiustificate ritrosie a procedere lungo il cammino dell’integrazione. La Difesa comune europea. Gli Stati membri ne discutono da oltre settant’anni. Non è difficile immaginare quale sarebbe oggi la condizione dell’Unione, di fronte al mutato contesto geopolitico, se avessimo scelto a suo tempo di compiere quel salto di qualità politico nel processo di integrazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Simposio Cotec Europa, a Coimbra, in Portogallo. “Oggi siamo in ritardo, in rincorsa rispetto agli eventi e dobbiamo, di conseguenza, avvertirne l’urgenza”, ha aggiunto. 🔗Leggi su Ildenaro.it

