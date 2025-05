Ue-Kiev pronte altre sanzioni Putin | Deficiente chi ci punisce

L'Ukraine si prepara a nuove sanzioni contro Mosca, con Bruxelles che esorta Putin a muoversi per evitare una stretta ulteriore. Il presidente Zelensky avverte che la situazione potrebbe culminare in Turchia, mentre il Cremlino pianifica ritorsioni. In questo scenario teso, le parole di chi accusa risultano inasprite, scatenando un nuovo capitolo nel conflitto.

Bruxelles: "Stretta su Mosca se non fa un passo". Volodymyr: "Segnale definitivo se non sarà in Turchia". L'attacco dello Zar: "Pianificano ritorsioni a loro discapito" 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ue-Kiev, pronte altre sanzioni. Putin: "Deficiente chi ci punisce"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ue-Kiev, pronte altre sanzioni. Putin: "Deficiente chi ci punisce"

Segnala ilgiornale.it: Bruxelles: "Stretta su Mosca se non fa un passo". Volodymyr: "Segnale definitivo se non sarà in Turchia". L'attacco dello Zar: "Pianificano ritorsioni a loro discapito" ...

L’Ue pronta a continuare con le sanzioni alla Russia: “Tenere alta la pressione”

Scrive eunews.it: La Commissione: "Di Putin non ci si può fidare". In Consiglio Lituania e Svezia spingono per altri pacchetti di sanzioni contro la Russia ...

Ucraina, Putin attacca: "Sanzioni? Occidente si danneggia da solo, idioti"

Si legge su msn.com: Il leader del Cremlino incontra gli imprenditori russi e si scaglia contro i Paesi 'rei' di applicare misure contro Mosca ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

GeForce RTX Serie 30 a prezzi convenienti grazie alla campagna Pronte e in Stock

Torna l’appuntamento “Pronte e in Stock”, la campagna di NVIDIA che vuole ricordare a tutti i suoi utenti che non sarà più necessario spendere cifre ingenti per ottenere una scheda video potente ed equipaggiata delle più avanzate tecnologie di gaming disponibili.