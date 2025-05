Udine calciatore professionista denunciato per presunta violenza sessuale

Un calciatore professionista di Udine è stato denunciato per presunta violenza sessuale nei confronti di una donna. Secondo le accuse, la vittima, in stato di alterazione a causa dell’alcol, avrebbe tentato di opporsi alle molestie da parte del giocatore e dei suoi due amici. L'indagine è attualmente in corso e il giocatore ha già ricevuto la contestazione da parte dei Carabinieri.

Un calciatore professionista è accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna che, in stato di alterazione a causa dell’alcol, avrebbe cercato di opporsi alle insistenze sue e di due suoi amici. L’accusa è stata contestata dai Carabinieri soltanto al giocatore, che è stato denunciato in stato di libertà. Secondo quanto riportato da alcune testate locali, i fatti si sono verificati a Udine nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 maggio 2025. La presunta vittima si è recata da sola all’ ospedale Santa Maria della Misericordia riferendo ai sanitari di aver trascorso la serata con alcuni amici in un locale e di essere stata accompagnata dal calciatore in un appartamento dove sarebbero avvenute le violenze. Inutili i suoi tentativi di resistere agli abusi. Articolo completo: Udine, calciatore professionista denunciato per presunta violenza sessuale dal blog Lettera43 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Udine, calciatore professionista denunciato per presunta violenza sessuale

Cosa riportano altre fonti

Udine, calciatore professionista denunciato per violenza sessuale

Lo riporta rainews.it: I fatti risalgono a domenica scorsa quando la presunta vittima si è presentata al pronto soccorso dopo l'aggressione ...

Presunta violenza sessuale: denunciato a Udine un calciatore professionista

calcioefinanza.it scrive: Una donna si è presentata all’ospedale di Udine nella notte tra domenica e lunedì riferendo degli abusi. Inutili i suoi tentativi di resistere.

Denuncia per violenza sessuale a Udine: indagato un calciatore professionista dopo accusa di una donna ubriaca

Riporta gaeta.it: Una donna denuncia violenza sessuale da parte di un calciatore professionista all’ospedale di Udine; i carabinieri indagano mentre proseguono le verifiche e la raccolta delle prove.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Elisabetta Gregoraci : Nathan Falco vuole diventare dj o calciatore

A Fanpage la bellissima Elisabetta Gregoraci, tra sfilate e impegni fashion, ci ha rivelato alcuni dettagli della sua vita da mamma, i progetti futuri e il “nuovo modo” di fare moda dopo la pandemia.