Udienza al Tar per l' abbattimento dei pini | cittadini in presidio davanti al tribunale

I cittadini di Lido di Savio si raduneranno in presidio davanti al TAR di Bologna per difendere i pini di viale Romagna, minacciati da un progetto di riqualificazione stradale del Comune di Ravenna. Sostenuti dall'avvocata Virginia Cuffaro, chiedono di salvaguardare il patrimonio verde locale, essenziale per l'ambiente e la comunità.

Saranno in presidio davanti al Tar di Bologna i cittadini difesi dall'avvocata Virginia Cuffaro contro il Comune di Ravenna, "per salvare le alberate di viale Romagna a Lido di Savio, sottoposto a un progetto di riqualifica della pavimentazione stradale che prevede la loro eliminazione" per il. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Udienza al Tar per l'abbattimento dei pini: cittadini in presidio davanti al tribunale

Cosa riportano altre fonti

Lido di Savio, progetto del comitato per salvare 49 pini

Secondo corriereromagna.it: RAVENNA. Domani giovedì 15 maggio è in calendario l’udienza collegiale del Tar dell’Emilia-Romagna sul ricorso contro l’abbattimento dei pini a Lido ...

Pini di Lido di Savio, il comitato: “Il Tar ha respinto la revoca della sospensiva dell’abbattimento richiesta dal Comune”

Segnala corriereromagna.it: Il Tar ‘salva’ dall’abbattimento, almeno per ora, i pini di Lido di Savio, al centro di uno scontro tra il Comune di Ravenna e il Comitato ‘Salviamo ...

Pini a Lido di Savio, il Tar respinge la richiesta del Comune, niente abbattimento

Scrive ravenna24ore.it: “Nuovi sviluppi nella vicenda dei pini di Lido di Savio. Come spiega il gruppo di cittadini “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna” in una nota alla stampa, il Comune “coglie l’occasione della ca ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Guerra Ucraina : cittadini deportati, donne stuprate e impiccate

Mariupol è in macerie. I missili lanciati da quattro navi della marina russa sono piovuti ieri su ciò che resta della città portuale.