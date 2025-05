Ucraina | Zelensky grato al Papa per volontà mediazione

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso gratitudine al Papa per il suo impegno nel mediare la pace. In un messaggio, Zelensky ha sottolineato l'importanza delle parole del Pontefice e il desiderio universale di stabilire un clima di serenità, sottolineando l'importanza della cooperazione per il ripristino della pace globale.

Milano, 14 mag. (LaPresse) – “Sono grato a Sua Santità Papa Leone XIV per le sue sagge parole sulla volontà della Santa Sede di svolgere un ruolo di mediazione per ripristinare la pace globale. La pace è il desiderio più sacro di milioni di persone. Speriamo e facciamo ogni sforzo per ripristinare una pace dignitosa”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Apprezziamo l’acuta dichiarazione del Pontefice e ribadiamo il nostro impegno a portare avanti sforzi di pace significativi, tra cui un cessate il fuoco completo e un incontro personale al massimo livello con la Russia”, ha aggiunto Zelensky. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, grato al Papa per volontà mediazione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Zelensky: Ho parlato con il Papa, l'ho ringraziato per il supporto e invitato in Ucraina

Secondo ilgiornale.it: “Ho avuto una buona conversazione con il Papa oggi, ha detto parole calde e molto importanti sull'Ucraina e il nostro popolo. […] L'ho ringraziato per il supporto e l'ho invitato a venire in Ucraina” ...

Zelensky ringrazia il Papa e lo invita in Ucraina: la telefonata con Leone XIV

Segnala informazione.it: Volodymyr Zelensky ha confermato di aver parlato con Papa Leone XIV in una conversazione definita 'buona e significativa', durante la quale il Pontefice avrebbe espresso 'parole calde e importanti' su ...

VIDEO: Zelensky: Ho parlato con il Papa, l'ho ringraziato per il supporto e invitato in Ucraina

Secondo informazione.it: “Ho avuto una buona conversazione con il Papa oggi, ha detto parole calde e molto importanti sull'Ucraina e il nostro popolo. … L'ho ringraziato per il supporto e l'ho invitato a venire in Ucraina” Co ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Papà non litigate! Uccide la compagna a Pordenone, il biglietto del figlio di 8 anni

Uno dei figli di Giuseppe Forciniti, l'infermiere 33enne che ha ucciso la sua compagna Aurelia Laurenti??a Roveredo in Piano ( Pordenone), dice in una lettera al padre:" Pap? non litigate.