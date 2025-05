Ucraina via libera Ue a nuove sanzioni contro Russia

L'Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia in risposta alla guerra in Ucraina, mentre si attende la conferma di Vladimir Putin sulla sua partecipazione ai colloqui di domani in Turchia con Volodymyr Zelensky. Questa decisione segna un ulteriore passo nella strategia europea di pressione su Mosca.

(Adnkronos) – Mentre si attende ancora la risposta di Vladimir Putin sulla sua presenza o meno ai colloqui di domani in Turchia con Volodymyr Zelensky, arriva oggi dall'Ue il via libera al nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Due Stati membri, a quanto si apprende a Bruxelles, devono ancora . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina, via libera Ue a nuove sanzioni contro Russia

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) - Mentre si attende ancora la risposta di Vladimir Putin sulla sua presenza o meno ai colloqui di domani in Turchia con Volodymyr Zelensky, arriva oggi dall'Ue il via libera al nuovo pacch ...

Ucraina, via libera al 17esimo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia

Riporta ilsole24ore.com: Via libera dei Rappresentanti Permanenti dei 27 Paesi Ue (Coreper II) al 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Le nuove misure europee prevedono anche sanzioni relative alle attività ibride ...

Ucraina, la Ue: nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia

Segnala italiaoggi.it: Via libera del Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell' Ue, al nuovo pacchetto – il 17esimo - di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Colpisce nuovame ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Brexit, arriva il via libera Parlamento britannico

La Camera ha approvato l'accordo commerciale post-Brexit tra il Regno Unito e l'UE, con 521 voti a favore e 73 contrari.